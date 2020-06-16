機場消防隊疑晾衣物夾不穩　吹至滑行道上險釀禍

有消防衣物曾出現在香港國際機場一條滑行道上。

一件印有「機場消防隊」式樣的衣物，於上月底曾離奇出現香港國際機場一條滑行道上，幸有機師及時發現並作出報告，機管局職員即時把衣物檢走，始無釀禍。消防處接到相關通報並了解事件，證實該衣物屬於一名屬員所有，懷疑有人早前晾曬衣物時夾不穩，「大風吹」至滑行道。事故中，機場運作沒有受影響。

有讀者向東網投訴上述事件，擔心倘再有同類情況發生，或會引起意外造成傷亡。消防處發言人回覆表示，機場消防隊於本月3日接獲機管局查詢，對方於上月29日早上7時半收到報告，指機場一條滑行道上遺留一件衣物。經消防處了解，證實該衣物為機場消防隊一名屬員私人擁有的赤鱲角機場成立廿周年紀念版T恤。

發言人續稱，涉事屬員指曾於上月28日把該衣物夾放在機場消防主局一樓露台的鐵架上晾曬，但翌日早上發現該衣物遺失了，因而估計是被強風吹走。為避免同類事件發生，處方已即時通知機場消防隊所有屬員，在使用室外晾曬設施時，要注意衣物是否穩固。

機管局發言人稱，收到報告後派人前往檢查及清理，機場運作沒有受影響，由於該外來物屬消防處人員，機管局已按既定程序向消防處跟進及索取報告。而民航處發言人則指，控制塔人員當日接獲機師報告，指香港國際機場K滑行道懷疑出現外來物，事件並沒有影響航班運作。