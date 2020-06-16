消防處救護站內發生車撞車　主管涉知情不報

網上近日流傳消防處轄下的元朗救護站，發生局內撞車事故，有救護車不慎撞到職員的私家車；根據規定，屬於政府財物的救護車發生意外，除了向直屬上司報告外，上司亦理應報警處理，不應「私了」方式處理。不過，有知情人士指，該局主管卻阻止同事為這次局內撞車報警，知情不報之餘，更要求坐駕遭碰撞的職員「大事化小」，被質疑違反公職人員行為失當。

有網民日前在Facebook的「公務員secrets」發出帖文聲稱，於上周五大約下午2時，元朗救護站內發生一宗交通意外，有屬員駕駛一架全新平治房跑停泊於局內，但遭一架救護車撞到，救護車的保險桿損毀 。該救護車主管立即向上司報告，其後聲稱遭上司給予同事壓力，阻止同事報警處理，並「恐嚇」該私家車車主，要求大事化小，而投訴指控的矛頭更是直指元朗救護站主管兼高級救護主任林浩璋。

該名網民續指，林犯下多個錯誤，包括救護車遇上交通意外撞毀，未有按正途報告政府財物的損毀，又不許人員報警和要求「大事化小」，質疑林有妨礙司法公正和公職人員行為失當的嫌疑，未得警務人員授權下，以圖毀滅、更改或隱瞞該意外的任何證據；加上其言詞有恐嚇意味，直斥有刑事恐嚇成分。

該網民其後又稱，該名屬員當日駕駛回局的是一架全新平治房跑，價值五十多萬，新車落地數月，因而對於該主管處理手法感到十分氣憤，並指該主管多次公開表示與新界區最高級的長官相熟，面對其他長官亦不怕。帖子又提及：「我想問問censored是不是有特別的權力，可以漠視香港法例，可以欺凌下屬，可以妨礙司法公正，更甚者是覺得是理所當然？消防處給大眾的印象十分良好，可是，這次事件令我十分失望，處事毫無公平、公正可言。」

消防處回覆本報查詢指出，就有關網上傳出有關個案，處方經初步了解相關情況後，已就該事件報警，暫時沒有其他資料補充。消防處重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗涉嫌違法及違紀個案均會按既定程序嚴肅跟進處理。