網民熱話：酒精噴壺當「探熱槍」　失魂侍應酒精直噴男童眼

失魂做錯嘢，後果可能好嚴重！近日（14日）有食客帶小朋友到餐廳用餐時，侍應竟錯手將酒精噴壺當作紅外線探熱器噴向男童。網民看過後意見不一，有人斥侍應「發緊夢」；亦有人表示只是「無心之失」，毋須太過苛責。

貼文由網民鄭敏聰於Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發布，發文者自稱是涉事男童姑丈。事發於葵芳新都會廣場一間餐廳。貼文指：「有位好醒目嘅侍應，攞咗支酒精噴壺當探熱槍，然後幫個小朋友量度體溫」，結果酒精誤噴入眼，導致男童「眼睛即時不能張開」。從圖片中可見，涉事小童緊閉雙眼，似乎頗為不適。文末呼籲家長外出一定要小心：「懇請各位家長之後會注意類似由第三者產生的失魂意外。」

貼文引起網民爭議，不少人力勸事主追究責任：「探熱槍同裝酒精樽好唔同，咁都錯，太過唔小心」；有網民則持不同意見：「嗰位職員都唔想，但一個人做幾個崗位真係會亂，餐廳負責人都要改善下個流程，避免再有同類事情發生。」有人則表示家長亦有責任：「個侍應固然係有問題要追討責任，但家長都應該睇住」。

發文者其後報平安稱：「小朋友經醫生檢查已無大礙，已經出院，而該餐廳亦已經負擔有關醫療費用」，又指發文是想表達類似事件後果可能非常嚴重：「一個不小心真的可大可小，因為酒精直接接觸眼球是有機會令到角膜永久損害」，希望眾人「引以為鑑」，盡量避開意外。

東網記者致電餐廳，經理袁先生回應指事發時店內十分繁忙，侍應誤將酒精噴壺當作探熱器而發生意外，純屬無心之失，店方已承擔男童醫療費用，對方亦無大礙，事後自己亦有與同事檢討，以後會將酒精與紅探熱器分開擺放，避免同類事件發生。

香港眼科醫學院前院長周伯展醫生指，眼角膜是全身最脆弱的位置，酒精入眼屬化學品創傷，有機會造成不可逆轉傷害。一旦酒精誤噴入眼，應立即以清水洗眼，身邊環境若許可，可取水盆盛水，讓患者將眼睛浸入水中，不斷眨眼，同時盡快求醫。

網民有話說：

Sisi Wa：唔係話個餐廳/職員無責任，但意外邊個想

Misaki Tty：覺得無心之失就少少責任都唔使負嗰啲人，肯定成日做錯嘢

林紫晴：小朋友隻眼有無事？火酒噴落去好痛

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