元朗有小六生未完成隔離回校　恐釀播疫危機

新冠疫情下各級學生陸續復課，學校嚴陣以待，但元朗一間小學卻爆出有學生疑未完成檢疫就回校復課事件，恐釀成播疫危機。消息指，一名六年級男生本月初從內地返港，疑未有遵守14天家居檢疫令，上周三（6月10日）如常上學，在校逗留了約10分鐘，其後被學校職員發現，急急安排他回家。有家長批評該小六生的家長自私，教育局回覆指已就事件通知警方及衞生署。

涉事的佛教陳榮根紀念學校，早上有不少家長送子女上學。家長陳女士的女兒就讀小三，得悉事件後感到擔憂，擔心該學生一旦染疫會傳染他人，但她不敢告訴女兒，怕影響她復課心情。陳直斥涉事學生的家長自私，直言： 「六年班擔心升中一，驚追唔上成績，但唔可以咁自私！」她認為，為了學校着想，該學生應要更早回港隔離，或不回校繼續網上上課，以免「一陣搞到成間學校都冇得返！」

另一名家長黃太的女兒讀小三，對事件感驚訝，指校方暫未公布一旦跨境生復課有何安排，若學校未有將本地及跨境生分開上課，她考慮不讓女兒上學，坦言︰「唔想佢哋有任何接觸。」家長謝女士的子女就讀小三，她認為學校的防疫措施做得不錯，對學校發生相關事件感到不解，亦認為涉事家長不負責任。

校長陳滿林向本報表示，復課前持續向家長了解學生近況，因此有一張名單，當中列出學生是否處於境外或是否進行隔離等。校方得悉該學生日前從內地回港，記錄他處於家居隔離，而上周一高小復課亦不見該學生上學，惟該學生上周三拍卡回校，幸職員及時發現，當時他已到達班房，職員即時將他帶到禮堂的特設位置隔離，並由家長接走，其後校方即時清潔班房、洗手間等地方。陳表示，該學生的家長聲稱學生實際上在5月26日回港，在本月10日已完成隔離。

不過，學校亦立即通報教育局、警方及衞生署衞生防護中心，現時仍未知道該名學生是否違反檢疫令。校方亦通知曾與學生或有緊密接觸的學生的家長，着他們留意子女身體狀況。陳續稱，考慮能否在電子拍卡系統加入提示警報，一旦有類似情況，可以更快通知職員。

教育局知悉有關事件，已即時要求學校根據「學校復課指引」通知警方及衞生署。據悉該名學生已繼續接受家居隔離，期間不會回校。局方強烈呼籲所有接受隔離或檢疫的教職員或學生，必需遵從衞生署的指示，否則可能負上法律責任，局方亦提醒學校，如發現有人違反檢疫令返回校舍，應立即通知執法人員。

衞生署表示，已就上述個案與相關部門作出跟進，強烈呼籲接受檢疫人士自律遵守檢疫令，切勿以身試法。發言人又指，一般而言，衞生署在收到舉報後會作出跟進調查，調查完成後，如有需要會徵詢律政司意見，對有關個案作出檢控。

警方發言人則稱，元朗分區於6月10日接獲一名學校職員報案，指一名12歲男童違反強制檢疫令，離開住所回校上課。