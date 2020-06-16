屯門被困車底小貓無肛門無法排便　急需10萬元手術費

上周六(13日)兩輛停泊於屯門良德街的私家車，分別有兩隻小貓被困車底，其後由消防員救出，並由附近盈豐商場一間寵物美容店暫時收留，以等待有心人領養。

據寵物美容店負責人何小姐表示，其中一隻小貓健康良好，可自行進食，但因曾經流浪，比較緊張，暫時取名為「起亞」(KIA)。惟另一隻被救出的小貓女，情況欠佳，因牠天生沒有肛門，不能正常排便，小量大便由陰道漏出，經獸醫照X-光檢查後，發現體內的有好多大便，而且好硬。何小姐續指曾經帶小貓向兩名獸醫求診，其中一名獸醫稱這種情況罕見，不懂為小貓做手術，建議她向城大動物醫療中心求診，據了解，手術費約10萬港元，十分昂貴。另一名獸醫表示，小貓年紀太輕，皮膚薄，如在這個年紀進行手術，恐傷口未能復完，建議等待多1個月才進行手術。

何小姐稱：「如去城大求醫，10萬元手術費，真負擔不起，如果只是1萬元左右，我會自己搞掂。」她暫時為該小貓取名為「小剛」，希望牠能剛強地活下去。何續指，有朋友建議她在網上發起籌款，但她擔心事件被網友誤會，不敢在社交網站透露「小剛」需要錢做手術。「我本身開寵物美容店，如發起眾籌，身份好尷尬。」

無奈「小剛」情況不能等待，近日出現惡化，昨日(15日)何小姐發現「小剛」無法排出小便，她立即帶牠看獸醫，醫生指「小剛」的尿道被阻塞，情況危急，要盡快做手術。何小姐經再三思量後，相信安排「小剛」到城大求醫較好，因為院方規模較大，較多專家，但她坦言沒有能力支付昂貴醫藥費。「我估唔使一次過畀哂錢，見步行步先，真不忍心見死不救。」