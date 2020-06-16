政府料最新失業率再攀升　首期保就業暫批出114億元

政府花逾800億港元推出的保就業計劃，第一期申請至前日(14日)截止。政府表示，第一期計劃接獲逾16.8萬名僱主及25.9萬自僱人士申請，前者佔25.6萬名合資格僱主的三分之二。政府已完成處理第二批的保就業計劃申請，包括3.4萬名僱主及3萬名自僱人士，分別涉及66億及2.25億港元資助額，他們將於明天(17日)起陸續收到通知及過數。

政府指，首兩批已完成處理的保就業計劃申請，共涉及5.95萬僱主、49萬僱員，資助額共114億港元，每名僱員於6至8月獲得的工資補貼為2.32萬港元，佔補貼上限2.7萬的86%，形容是「用得幾好，用得幾盡」。

政府又指，當局會盡快處理未完成的申請，下周開始在網上公布申請保就業計劃僱主的名單、受僱人數等資料，之後每星期更新名單，而代理人會抽查僱主提供的資料是否確實。政府指，會爭取第二期9至11月保就業計劃，於7月至8月接受申請。

政府表示，今午會公布3至5月的失業率，形容「好肯定」會繼續上升，但認為各界應留意升幅有否放緩。