垃圾徵費立法受影響　黃錦星：其他方面加強減廢回收

立法會會期尚有約1個月，垃圾徵費或未能在今屆立法會完成審議。環境局局長黃錦星今早(16日)在一個電台節目表示，近期香港社會情況令不少法案的立法進度受到影響，包括垃圾徵費等，政府會審視形勢，在其他方面繼續加強香港減廢回收，例如在今年底將「家居廚餘回收變電計劃」的收集地點，由工商業界和政府場所擴展至住宅屋苑，並由政府出資邀請屋邨於大廈安裝「智能廚餘回收箱」收集廚餘，並運往小蠔灣廚餘廠發電，他預料每日處理量至少20噸廚餘，能源效益較太陽能更大。

他續指，由於疫情期間塑膠回收價格受到影響，故決定推出「塑膠回收先導計劃」，並已先在東區試行，聘請承辦商回收非工商業廢塑膠，再加工成為塑膠原材料或再造塑膠產品，至於觀塘和沙田區的先導計劃預計於今年第3季展開；而局方今年內亦會完成即棄餐具研究，包括是否要立法禁止使用即棄餐具和採用替代品，再審視與業界合作定位。

另外，黃錦星稱，政府將推出「綠色就業計劃」，設逾1000個職位，當中包括500個時限職位，以協助政府推動電動車、減廢回收和生態旅遊，同時亦會資助環保業僱主聘請應屆畢業的大專生，計劃最快在本月底接受申請，細節會在本周內公布。

黃又指，政府在疫情下補貼不同行業和家居的水、電和排污費，過去幾個月香港有超過100萬戶住宅不用交電費。