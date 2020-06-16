黎智英疑無牌經營秘書公司涉違例　商罪科上門搜證

壹傳媒黎智英位於將軍澳工業邨駿盈街8號的廠房，早前經營一間為其他公司提供「公司秘書」服務、名為「力高顧問有限公司」的公司，涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，事件被踢爆後，涉事違規的公司已搬到灣仔東超商業中心。據知事件有新進展，商業罪案調查科經調查後，懷疑該秘書公司涉嫌違規，今日(16日)派員到上述商業中心搜證，並檢走一批證物，暫時未有拘捕行動。

「力高顧問有限公司」董事現為黎智英及其左右手Mark Simon；該公司為黎智英兒子黎耀恩經營的至少9間食肆及公司提供「公司秘書」服務。據了解，警方正調查力高顧問有限公司有否違反《打擊洗錢條例》第53F(1)條「無牌經營信託或公司服務業務」，要了解該公司有否違規，先要證明該公司是否以業務形式經營公司服務，包括考慮有否進行一項或多項公司服務活動、推廣其商業活動、獲取利潤，以及恒常或明顯地持續進行有關活動。

消息稱，力高自2016年起擔任22間公司的公司秘書，而該些公司均使用力高的註冊地址，故力高或需申請有關牌照。故警方於上月27日成功向法庭申請搜查令，以搜查相關公司地址。

據查冊得知，力高顧問有限公司仍提供公司秘書服務，惟翻查「信託或公司服務持牌人登記冊」網站，仍未見有關公司為提供公司秘書服務而註冊。

就駿盈街廠房疑違反地契條款一事，地政總署發言人早前回覆表示，收到查詢後已就事件向承批人(科技園公司)查詢及跟進。據了解，科技園公司曾去信上述廠房的承租人了解情況，得悉其承租人曾以上述廠房作為其他公司的商業登記註冊地址。其後，科技園公司派員進入該承租人的廠房，實地巡查，並沒有發現該些公司在廠房內運作或其他違規情況。據科技園公司最近了解，該些公司的註冊地址亦已更改。

駿盈街8號的廠房位於將軍澳市地段第39號及其增批部分中的第一增批部分，該地段的承批人為香港科技園公司（科技園公司）。有關地契條款訂明，該位置的建築物須用作工業及/或倉庫用途。