元朗17億行人橋未申撥款先招標　區議會批無長遠規劃

元朗區議會行人天橋規劃及明渠美化工作小組今早召開首次會議。(陳嘉順攝)

元朗區議會行人天橋規劃及明渠美化工作小組今早(16日)召開首次會議，討論區內造價高達17億港元的元朗明渠天橋工程，會上有議員要求路政署解釋為何未有將天橋工程項目，提交上立法會財務委員會申請撥款。路政署指，議程仍有待政府考慮，加上財委會有多項未處理的撥款申請，因此暫時未有申請撥款的時間表。

要求擱置工程的區議員黎國泳表示，整個工程被人批評已過時，繼而影響社區的持續性發展、氣候、環境等因素，他希望路政署解釋為何未有提交上財委會申請撥款時間表，以及「先招標，後撥款」的做法。

區議員杜嘉倫同樣要求擱置工程，又擔心政府在短時間內便會重推項目，批評當局沒有一個長遠城市規劃，平衡元朗區的發展，以正視交通、行人擠迫的問題。區議員區國權則詢問路政署有關招標所涉及費用。

路政署高級工程師/元朗行人天橋溫卓強回覆指，署方理解公眾關注有關工程造價過高，由於財委會目前有多項已提交但未處理的撥款申請，故現階段未有提交上財委會的時間表。

至於「先招標，後撥款」是慣常做法，溫指出有關項目於2018年提交到立法會工務小組，希望在取得撥款之前可掌握市場價錢，以準確估算造價，而路政署已經在2019年2月向財委會交代招標安排，並在招標文件訂明在財委會批出款項前，不會批出合約，而政府推展項目亦考慮工程實際需要、迫切性、成本效益、公眾期望等多個因素。

他續稱，因相關工程仍未展開故暫未有任何開支，惟目前仍在進行造價估算，會在會後補充相關資料。