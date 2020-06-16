律政司：不能容忍因政治動機濫用私人檢控　有權撤回

近日有議員就西灣河警員開槍案向法庭提出私人檢控，並獲法庭接納及發出傳票。律政司司長鄭若驊表示，私人檢控有可能被濫用，律政司有權介入，撤回相關檢控。雖然有關決定有機會被司法覆核，而私人檢控是普通法制度的重要一環，但有機會遭人濫用，不應容忍有人提出毫無事實根據，甚至瑣碎無聊的私人檢控，或可能懷有不恰當動機，或基於政治因素而提出私人檢控。

律政司今日(16日)發表網誌，稱向公眾講解私人檢控的基本原則，但避免詳細評論近期的私人檢控案件。她指，過去10年本港只有小量私人檢控案件，律政司亦曾經介入相關案件。

根據《裁判官條例》，當裁判官就私人檢控發出傳票後，律政司司長有權在任何階段中介入並接手私人檢控程序，可以阻止私人檢控繼續進行，例如撤回傳票、拒絕簽署控罪書或公訴書，亦可以介入並繼續檢控，或讓私人檢控繼續進行。簡而言之，律政司司長有權撤回檢控，申請永久擱置程序或不提證供起訴被告人。

另根據《基本法》第63條，律政司有憲制責任主管刑事檢控，若律政司認為私人檢控沒有合理定罪機會、違反公衆利益、基於不恰當動機而提出或構成濫用程序，律政司便有責任介入，並停止相關的法律程序；律政司亦有責任邀請法庭行使酌情權，擱置構成濫用程序的聆訊。