偷拍校內女生如廁　小學男助理判監3個月

小學資訊科技男助理被同事撞破從女廁步出，校方接報裝設閉路電視監察女廁門口，揭發男助理兩度尾隨女學生進入廁所，並蹲在廁格前偷拍她們如廁。該男助理早前承認兩項製作兒童色情物品罪，今（16日）在西九龍法院被判監3個月。裁判官判刑指，家長將子女交給學校照顧，是對校方的信任，但被告卻窺準事主年紀細，沒有應變能力而下手，案情嚴重，須判即時監禁。

辯方求情稱，被告自加入涉案學校後表現良好，一直盡心盡力，獲逾10位老師為他撰信求情。辯方又指被告過往沒有應真處理自己的心理問題，並透露他十多年前曾因在遊戲機中心偷拍女生胸部而被起訴，但他現已明白問題所在，過去兩年不停接受治療，故不會重犯。

裁判官判刑指，被告雖然不是直接負責照顧學童，但家長一般都期望學校是安全的地方，但被告卻在有預謀的情況下向年幼事主落手，這些事主即使發現被告的行為，也未必懂得應變，事後也不敢求助。

被告羅德禮（40歲）案發時在青衣一間小學任職，他的一名同事於2018年6月8日，看見被告從女廁步出，手中拿着電話，於是向校方匯報事件。校方其後裝設攝錄鏡頭監視該女廁門口，並發現被告於6月11日兩度尾隨女學生進入女廁，並面向廁格蹲下，於是報警。

警方到學校將被告拘捕，警誡下他承認當時正在巡邏，出於性衝動下尾隨兩名分別穿體育衫和校服的女生進入廁所並偷拍，他強調無意分享或上載該些片段，只打算翻看片段後，再於一、兩天後刪除。