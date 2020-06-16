退休高院法官阮雲道寓所昏迷　送院後不治

前高等法院原訟庭法官阮雲道，今日(16日)早上在薄扶林碧瑤灣寓所昏迷，被鄰居發現後報警，阮被送瑪麗醫院後返魂乏術，終年77歲。法律界人士證實收到阮雲死訊，指10時接獲阮的親友通知，指阮已離世。阮雲道是本港首位及唯一一位華人刑事檢察處處長，曾審理不少轟動案件，如1999年尖沙咀HELLO KITTY烹屍案。

阮雲道生前活躍於法律界，為公眾集會及遊行上訴委員會主席及香港足球總會上訴小組組員。1943出生的阮雲道，1948年隨父母來港定居，就讀於堅尼地道的聖約瑟中、小學，其後在倫敦大學讀校外法律課程，1970年獲得英國大律師資格，出道初期在當時的律政署任刑事檢控官。

他於1984年任大律師公會執行委員會成員，隨後轉為私人執業，擅長刑事訴訟，曾多次處理複雜案件。1994年他出任刑事檢察處處長，成為首位華人獲得此職位，曾被視為香港回歸後出任律政司司長的熱門人選，至1998年他出任香港高等法院原訟法庭法官。他在任法官期間曾處理多宗大案。阮退休後，2009年以資深大律師身份，獲上市公司中聯能源委任為高級顧問，同年獲委出任公眾集會及遊行上訴委員會主席。

阮雲道與妻子育有2名兒子，長子曾任職銀行，次子阮家輝則約於2000年從美國返港，同年被揭發在中區一間的士高廁所內藏有兩粒搖頭丸，當時年僅21歲的他向警員解釋，自己剛剛與女友分手，感到不開心，欲啪丸跳舞解愁。翌月他到中區警署報到，警方一度控告他藏有危險藥物罪名。

不過，開審當日，控方撤銷對阮家輝的控罪，改以簽守行為處理，事件引起公眾嘩然，各界批評律政司有偏袒之嫌，並誤導年輕人吸毒無罪，事件令當時的律政司司長梁愛詩及刑事檢控專員江樂士要多次「解畫」，卻遭立法會議員質疑為何其他吸毒年輕人遭檢控，批評檢控政策不公平。事隔10年，阮家輝於2010年6月被發現離奇於窩打老道的住所內暴斃，年僅31歲。