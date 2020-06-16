74%失業者無信心半年內就業　政黨倡發放援助金

去年起的反修例示威衝擊香港社會及經濟，可惜一波未平、一波又起，今年爆發新冠肺炎，致失業率屢創新高，有政黨於今年5月20日至6月8日透過電話調查，成功訪問1154名18歲或以上在職的市民，了解他們工作狀況及對未來就業前景的想法。結果發現失業人士對未來就業前景多抱負面態度，74%受訪者表示無信心半年之內找到工作。政黨倡當局應新增及完善多項支援失業人士措施，包括設立不設任何資產審查的「逆境失業援助金」。

受訪的失業人士者中，有33.4%已失業3個月至半年，18.8%於3個月內失業，相信是受疫情影響；有多達29.8%失業人士已失業1年以上，反映去年的反修例事件仍對市民構成負面影響。失業人士對未來前景普遍不樂觀，預期能於半年內找到工作的受訪者只得16.2%，表示沒有信心的有多達74%。

至於有工作的受訪者中，曾遭僱主要求放無薪假有29.9%、停薪留職21.9%、減薪20.6%，甚至被迫改為自僱人士有8.6%。此外，48.3%人表示工作大壓力，另有約50.5%人擔心工作前景受疫情及反修例事件而受影響。

負責調查的民建聯建議，當局應新增及完善多項支援失業人士措施，包括設立不設任何資產審查的「逆境失業援助金」，發放不少於3個月、每月不少於6000港元的應急錢；優化「在職家庭津貼計劃」，建議加入每月工時144小時或以下新層級，以便支援一些開工不足或放無薪假等僱員；長遠而言，應設立失業保障制度並須為在職人士承擔部分供款比率等。