港協暨奧委會轄下委員會3年不開會捱批　或取消部分委員會

審計報告揭發港協暨奧委會管理出現問題，包括有部分轄下委員會近3年來沒有開過一次會。立法會帳委會今早(16日)討論相關報告，主席石禮謙批評港協暨奧委會董事局不作監管，沒有管治態度。港協暨奧委會行政總監鄭國鴻表示，未來會考慮是否取消部分委員會。

港協暨奧委會轄下7個委員會中，奧林匹克學院委員會、奧運大樓管理委員會，以及公共關係及企業傳訊委員會，被審計署揭發於過去3年沒有開過一次會；另有9名委員被揭發於過去3年，未曾出席任何會議。鄭國鴻於帳委會上解釋，奧林匹克學院委員會沒有開會是因為該委員會主席是一名教授，工作繁重，所以奧委會無催促他開會，但強調過去數年該委員會一直有做工作。至於另外兩個委員會，鄭指因為其議程及事項已先在董事局討論，所以委員認為毋須再開會，強調未來會考慮是否取消部分委員會。

議員林卓延則關注有被推薦參與亞運游泳項目的選手，其斷腳傷患在亞運前才康復，最終比賽成績比其個人最佳時間慢3秒，質疑港協暨奧委會的遴選準則。鄭表示，奧委會事前不知道泳手受傷，而泳手的教練亦沒有向奧委會及泳總報告，而醫生報告認為有關傷勢3個月可以康復，教練認為該泳手可以出賽。港協暨奧委會義務秘書長王敏超指，體育學院是獨立運作，奧委會不會過問選手情況，事實最後證明該名泳手可以參賽。