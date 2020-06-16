涉為買樓省錢付代理利是　漾日居買家被起訴

工程公司女東主涉嫌向美聯物業代理提供2萬港元賄款，商議在交易時以較低價格購買一個作價2700萬港元的物業，她否認一項向代理人提供利益罪名，案件今（16日）在九龍城法院開審。案中代理的同事出庭作供，指被告曾答應給涉案代理2萬港元「利是錢」，但承認公司有時會少收佣金，只為能夠完成交易。

53歲被告黃世琼，被控於或約於2018年7月28日，無合法權限或合理辯解而向一名受僱於美聯物業的物業代理邵莉萍提供2萬港元，作為向邵商議以較低價格，讓被告購買九龍柯士甸道西一號漾日居一個物業連車位，和促致該物業買賣成交的誘因或報酬。

被告案發時是美聯物業代理有限公司的客戶，她打算在西九龍某私人屋苑購買一個單位。美聯物業為她物色了一個連車位的物業，作價2700萬港元，被告最終以2688萬港元購得該物業。

時任美聯物業姓黃代理作供指，當時與邵莉萍在同一團隊工作。2018年4月27日，被告以「Cold Call」形式致電公司表示欲買物業，並與邵莉萍接洽。被告要求只付0.3%佣金，邵認為太低，因一向佣金是1%，再作商討後，被告同意繳付0.5%佣金，公司亦批准。

黃續供稱，雙方在同年5月4日簽訂臨時買賣合約，同年7月26日完成交易。翌日邵與他相約傾談，期間邵曾向他展示與被告的信息內容，對話中被告說「我知道做咩」，邵答道「咁你畀2萬蚊利是」，被告說「OK」。席間邵又指已收到「利是錢」，「佢（邵）好囂張咁講，全部都係1000蚊紙」。