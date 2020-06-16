中大揭全球泌尿科服務受疫情影響　延誤診治8周以上

香港中文大學醫學院今日(16日)發表一項全球調查，以了解新冠肺炎對各地泌尿科服務造成的影響，受訪的泌尿科醫護人員來自全球六大洲，平均有28%的泌尿科門診診症服務、30%的門診檢查及相關程序，以及31%的泌尿外科手術，被推遲8周以上。新冠病毒疫情愈嚴重的地區，泌尿科服務被推遲的情況亦愈嚴重。

前列腺穿刺活組織檢查及膀胱內窺鏡檢查等程序被推遲，有機會出現前列腺癌和膀胱癌延誤診斷的情況。中大進行全球首項同類調查，今年3月30日至4月7日期間訪問了逾1000名泌尿科醫護人員，主要來自亞洲，其次是歐洲，另包括北美洲、南美洲，非洲，以及澳洲和新西蘭。

調查發現，28%的門診診症服務受到延誤，包括良性前列腺增生、不育、腎結石和膀胱結石在內的良性疾病。另外，31%的泌尿外科手術被延遲，以良性前列腺增生、女性尿失禁、腎結石和膀胱結石手術被取消的情況最嚴重。門診檢查方面，前列腺活組織檢查和膀胱鏡檢查服務，都被大幅削減。

領導調查的中大醫學院外科學系泌尿外科組張源津表示，泌尿科服務在疫情期間受到嚴重影響，儘管被削減最多服務的是罹患良性疾病的非緊急個案，但在大多數情況下，門診服務如前列腺活檢和膀胱鏡檢查都被推遲，令人關注前列腺癌和膀胱癌的懷疑個案，會否因為未能及時接受這些檢查，而被延誤確診。