網民熱話：視障男過馬路失方向　學生哥拖手帶路

協助別人是美徳，不過卻非人人願意伸出援手。近日有司機就在旺角目擊一名持盲人手杖的視障男疑「迷路」，在路邊不知進退時，獲一名身穿校服的男童相助，返回行人路，溫馨場面被途經車Cam拍下，男童更獲網民力讚有家教。

事發於昨日(15日)下午約1時半，現場是旺角快富街，網民Oscar Silva Chan將車Cam片段上載於Facebook群組，更貼文稱「細路哥，我欣賞你，有家教，天真主動有禮，有同理心，叻仔」。片段中該名身穿恤衫西褲的視障男手持盲人手杖站在馬路邊，疑似不知方向陷進退兩難局面，以手仗在路面左右來回掃地，此時一名母親帶着兩名幼童途經，其中年紀稍長的男童主動拖着視障男手臂，成功將其帶回行人路。

網民紛紛讚賞男童舉動，「媽媽教得好，有家教」，「真係身教，好多人見到盲人就避開，細路真係有樣學樣」。

網民有話說

Denni Kwok：Good boy

Luck Shinshin：有家教，有同情心

Rossi Cheng：真係抵讚

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