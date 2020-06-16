「大嘥鬼」夥拍「慳BB」　推廣減廢回收知識

「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」的三色回收口號已深入民心，環境運動委員會與環境保護署今日（16日）開展「減廢回收2.0」宣傳運動，計劃擴展社區回收網絡和新增回收點，並涵蓋其他回收物料，包括玻璃樽，以及慳電膽／光管、充電池、小型電器及四電一腦等。

「減廢回收2.0」會分階段推廣不同主題。首階段今日啟動，為期約三個月，主力介紹不同種類的回收物及社區回收網絡，例如推廣「綠在區區」工作，提升現有社區回收中心的規模，並會增設新的回收點，將其服務範圍擴展至全港18區。

第二階段則讓市民認識「走塑」文化，同時會推出廢塑膠回收服務先導計劃，東區、觀塘和沙田三個地區先作試點，以及「入樽機」先導計劃。環保署亦已設立「綠展隊」提供外展服務，向物業管理公司及市民就實踐妥善廢物源頭分類及乾淨回收提供實地介紹與協助。

此外，為配合「減廢回收2.0」宣傳運動，環境局宣傳代表「大嘥鬼」會夥拍新拍檔「慳BB」，帶出「慳多啲 點止三色咁簡單」的減廢回收知識，並配合網上遊戲和展覽。

環保團體綠惜地球回應指，「減廢回收2.0」只是痛失垃圾徵費立法的亡羊補牢措施，覆蓋面和成效始終有限，要徹底對症下藥，務須在本屆政府任期完結前，全面落實全港性的中央收膠計劃，並且盡早推出飲品塑樽生產者責任的法規。