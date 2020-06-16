泰林第二代去世　遺孀同居女友為逾億遺產興訟

已結業逾10年的泰林電器，其第二代掌舵人兄弟之一林作為在2005年去世。其太太蔡惠英及兩名兒子，與他去世前的同居女友譚雪梅，就其遺產展開爭奪戰，案件今天（16日）在高院原訟庭開審。雖然林作為在2003年被頒令破產，至去世時仍未解除，但估計他與家人共同持有的產業，價值超過5億港元。

本案原告蔡惠英、林偉力和林偉健，是死者林作為的妻子及兩名兒子。死者與蔡在1994年已開始辦理離婚手續，但因死者未能按法庭頒令，向蔡全數支付贍養費3900萬港元，所以到死者去世時，離婚手續仍未辦妥。至於本案被告譚雪梅，則自上世紀80年代起已與死者共同生活，並育有2子1女。

死者林作為是泰林電器創辦人林球的長子，林球在1965年去世後，他便繼承經營家族生意。他與母親及弟弟林作禮，共同持有彌敦道310號全楝、及312號部分層數，亦即泰林佐敦旗艦店的業權。此外他們亦在旺角奶路臣街持有物業。

被告方指死者在1995年中風，之後健康日差，被迫逐漸淡出泰林業務，並收入不繼。當時他曾向母弟提議賣舖分產，但被母弟拒絕。他最終在2003年因欠債被令破產。但林作禮於2016年入稟高院，要求法庭批准將佐敦物業放售，當時估計物業價值達5億港元，以死者佔三分一計算，就算現時物業市道不如當年，死者遺產保守估計都超過1億港元。

案件今早先由被告一方作開案陳詞，其大律師表示，死者在1995年中風，其後健康逐漸轉差。他在1999年立遺囑，將遺產留給被告一人繼承。其後他因遺失此份遺囑，又在2005年再做一份內容完全相同的遺囑。在他死後，律師才尋回99年遺囑。

被告現要求法庭按1999年或2005年遺囑，頒令由被告繼承遺產。不過原告方就對死者當時的健康情況，特別是其行為能力有質疑，要求法庭頒令死者另一份在1987年訂立的遺囑有效。據知死者在該份遺囑列明，將遺產交予3名原告繼承。