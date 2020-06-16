聚餐人數不設限　業界料婚宴訂單將大增

港府放寬餐飲業務處所的聚餐人數限制，由現時8人放寬至每枱人數不設上限，但枱與枱之間仍要有1.5米距離。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，該措施對飲食業界無疑是喜訊，尤其是酒樓及婚宴專門店，形容「係立即翻生咁濟！」他指現時有20%至30%聚餐訂枱是超過8人，估計隨着聚餐人數放寬，餐飲生意會大幅上升，亦料婚宴擺酒訂單會陸續恢復。他又預計父親節的餐飲業生意額可升至2.5億港元。

黃家和表示，雖然現時每枱人數最多為8人，但其實婚宴訂單並無明顯升幅，因氣氛大打折扣，婚宴菜式都要調整，不少新人仍不願擺酒，「唔少婚宴專門店日頭做飲茶生意，夜晚直頭係唔開門，生意跌咗90%。」他估計有70%以上的婚宴專門店已經停業。

黃說，聚餐每枱人數不設限後，婚宴、社團聚餐的生意可陸續恢復，4月餐飲業界的失業率曾升至12%，放寬限制後，酒樓或專做宴席的食肆都可增聘人手，有助改善失業情況。父親節將至，他指市民因無法外遊，已凝聚一定的消費力，估計當日生意可拍得住母親節，加上不少酒樓都沒有加價，平均5400至5600港元一圍酒席，較以往父親節還要平，料下周日（21日）訂單會飆升。