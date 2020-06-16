中印流血：昨晚衝突8死11傷　兩軍高層正緊急斡旋

中印兩國近日關係緊張，印度軍方周二（16日）證實，一名高級軍官及兩名士兵在拉達克地區與解放軍衝突時陣亡；外媒消息則指，解放軍方面5死11傷。中國外交部同日回應，印方周一（15日）越過了具有爭議的邊界，並攻擊中方人員，引發雙方衝突。據了解，這是自70年代以來，中印首次在邊境衝突中出現軍人死亡。

印度軍方發聲明表示，周一晚中印雙方曾經發生激烈戰鬥，釀成傷亡，死者包括一名高級軍官。報道指，這是中印雙方近日在邊境對峙以來，第一次出現人員傷亡。不過印度軍方稱，兩國高級別軍官正在會晤，以緩和局勢，但沒有做出進一步解釋。

中國外交部發言人趙立堅表示，印軍周一兩度越過邊界並作出挑釁，還攻擊中方人員，導致了雙方邊防人員爆發嚴重肢體衝突。中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。

中印兩國自今年5月以來，便在邊境西段實控線附近，加勒萬河谷至班公錯一帶緊張對峙，雙方均集結數以千計的士兵，而該地帶正是兩國在1962年爆發戰事的位置。對峙期間，兩軍據報亦曾發生以石頭、木棍等物進行的暴力衝突，造成雙方數十名士兵受傷。

至於今次衝突的拉達克地區，有英媒指該地區分界線非常模糊，包括河流、湖泊和雪山等險峻地形，意味兩國士兵間的分界線常有變化，也因此可能衝突。

兩國軍方高級人員曾在本月6日在拉達克會面，商討解決危機，中國外交部隨後回應指，雙方已為緩和局勢達成共識。不過，近日亦有消息指，印度正向邊境地區運送坦克。