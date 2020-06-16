最新失業率達5.9%創15年高位　23萬人失業

政府統計處今日(16日)公布，經季節性調整的失業率由今年2月至4月的5.2%，上升至今年3月至5月的5.9%，創15年來新高，超越全球金融危機爆發後5.5%的高位。就業不足率亦由2月至4月的3.1%上升至3月至5月的3.5%，接近17年來的高位。零售、住宿及膳食服務業成為重災區，失業率達10.6%，是自2003年8至10月受沙士沉重打擊後的高位。

失業人數由2至4月的202,500人上升至3月至5月的230,400人，增加約27,900人。同期的就業不足人數亦由118,600人上升至135,100人，增加約16,500人。與消費及旅遊相關行業合計的失業率在3至5月上升至10.6%，為自2003年8月至10月受沙士沉重打擊後的高位，就業不足率顯著上升至6.3%，是有紀錄以來的最高位。餐飲服務活動業的失業率更上升至14.8%，就業不足率則高企8.2%。

另外，建造業的情況惡化，其失業率上升至10.8%，就業不足率升至8.2%。多個其他行業的勞工市場情況亦轉弱，尤其在運輸業、資訊及通訊業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於廣泛經濟活動仍然低迷，勞工市場在3月至5月進一步惡化。經季節性調整的失業率較上一個期間上升0.7個百分點至5.9%，超越了全球金融危機爆發後5.5%的高位，達到逾15年來的最高水平。他又指，就業不足率顯著上升0.4個百分點至3.5%，為接近17年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至6.5%及3.3%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

羅致光又指，雖然本港新冠肺炎疫情有所減退，但本地經濟活動需時回復正常。由於疫情全球大流行繼續拖累環球經濟，外圍環境亦仍然困難，勞工市場在短期內仍會面對壓力，然而未來惡化的速度或會減慢，政府會密切留意相關情況。惟隨首期「保就業」計劃的推行，上月申領綜援人數的升幅有所下解，羅預期次輪「保就業」實施後，本地失業率會再有好轉。