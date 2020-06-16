逾31萬人領取綜援　失業綜援個案持續上升

因失業而領取綜援的個案較4月上升1.4%。

社會福利署今日（16日）公布最新領取綜合社會保障援助個案數字，5月份整體領取綜援的個案較4月份減少428宗，按月跌幅為0.2%，總數約22.7萬宗，受助總人數達31.6萬人。以個案分類，因失業而領取的個案持續上升，達1.8萬宗，較4月上升1.4%，升幅減慢。低收入個案的按月下跌3.7%，約2926宗。年老個案則下跌0.6%，有13.4萬宗。

單親個案上升0.6%，近2.5萬宗。永久性殘疾類別個案和健康欠佳類別個案亦上升0.4%，分別1.7萬宗和2.5萬宗。健全人士申領綜援的資產限額本月起將會放寬6個月，至今年11月，以支援失業人士。

健全人士包括健全單身成人及家庭個案下的健全成人和兒童，相關資產限額獲放寬1倍，以健全單身成人為例，其資產限額將由3.3萬港元加至6.6萬港元。

另外，根據現行綜援安排，健全人士住戶的自住物業在申請獲批後的首12個月寬限期內會獲豁免計算為資產，相關安排亦適用於是項放寬措施的申請人。

勞工及福利局局長羅致光表示，綜援個案整體輕微下跌，雖然因失業而申請綜援的數字微升，但新增個案數字較4月大跌54.3%，形容是有增幅但有緩和。