失業率升至5.9%　19團體聯署促政府設援助金　

在新冠肺炎疫情陰霾下，本港失業率持續高企，升至5.9%，逾23萬人成為失業大軍。多個基層團體今日（16日）發表聯署聲明，批評政府早前公布的防疫抗疫基金，包括放寬申領綜援門檻，將健全成人的資產限額調高1倍、以及推出保就業計劃資助企業等政策，卻無助失業人士解燃眉之急，建議政府立即設立「失業援助金」。

19個參與聯署的團體批評，政府的防疫抗疫基金有漏遺，包括綜援制度的資產限額十分嚴格，而申請綜援有負面標籤使他們卻步，至於保就業計劃，僅資助企業支付僱員工資，不少已失業的市民根本不能受惠於計劃。

團體建議政府設立失業援助金外，應著手研究如失業保險等長遠的失業援助制度，以應付社會未來的危機。

餐飲服務業的失業率高達14.8%，是全港行業中最高。飲食業職工總會主席郭宏興表示，侍應最容易成為失業大軍，因他們屬低技術工人，有別於廚房員工，裁減廚房工人會影響食肆運作，因此侍應容易被取代，又指不少食肆趁疫情「換血」，聘請年輕人以取代長者員工。

他又指，統計處數字未有反映放無薪假的員工，業界現時要求員工平均1個月放取4日無薪假，部分更要放逾1星期，該會1個月平均接獲數10宗有關無薪假的求助，有工人更被要求無了期放無薪假。他冀疫情盡快過去，經濟可早日恢復，「個個賺錢，我哋先有飯開」。

勞工顧問委員會勞方代表周小松認為，失業率雖有所緩和，但仍然高企5.9%，批評政府「離地」，忽略部分正「吊鹽水」的工人，例如機場維修及清潔工，過去半年工資均減半。他促請政府不應掉以輕心，建議政府構思第3輪防疫抗疫基金，針對僱員推出支援措施，及為被忽略的行業提供補貼。

資方代表郭振華預計，失業率仍未見頂，因新冠肺炎疫情影響的範圍大及時間長，「政府畀錢都唔掂」，部分行業，特別是與旅遊相關行業的企業已捱不住而結業。