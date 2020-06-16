遭撐警人士除頭套　燈光師還手被控襲擊

舞台燈光師姚少康昨日(15日)才於區域法院承認企圖投擲汽油彈，今日他再到觀塘法院就另一宗普通襲擊案應訊，他否認控罪案件開審。事主出庭供稱，當日天氣炎熱但被告仍戴頭套遮臉，認為他具威脅才會強行除去他頭套。惟辯方質疑是事主先衝向被告身前，緊握他的手再強行除去他的頭套，令他在緊張還手，直指事主的行為亦構成普通襲擊。

控罪指，23歲被告姚少康被控於2019年9月14日，在牛頭角東九文化中心地盤外襲擊尹廣培。

控方傳召尹廣培出庭作供，他指當日前往淘大商場為參加唱國歌撐警活動，惟途中遭穿黑衣、戴頭套的被告指罵。他因看見被告行為激動，怕會危害自身安全，加上周遭途人臉帶恐慌，遂衝向被告一手除其頭套。

尹續指當他得手後，被告揮右拳擊打他的額頭隨即逃去，中拳後他感到短暫劇痛，隨後更有其他人從後向他施襲。

接受辯方盤問時，尹同意是他發現被告後，從對面行人路衝向被告身前，一手捉住被告的右手，一手除去其頭套。辯方遂指，尹強行除別人頭套的行為可構成普通襲擊，而他在口供中絕口不提曾捉住被告的手，質疑他刻意向警方隱瞞。

惟尹不同意辯方說法，又指即使被告遭除頭套後感緊張都不應打人，他可以報警稱受人騷擾。

控方又傳召警員楊熾強作供。楊接受辯方盤問時，遭質疑他曾提出不搜查被告的住所，去利誘被告招認傷人，惟楊否認辯方所指。