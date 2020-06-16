港大引入蒸氣熱力治療前列腺增生　術後無阻性能力

良性前列腺增生是不少年長男士的困擾，患者排尿困難，而傳統的電切手術，術後絕大部分病人都會有射精功能障礙，亦有潛在嚴重併發症，如大量出血的風險。香港大學李嘉誠醫學院在今年初首次引入水蒸氣熱力治療手術，透過微細的針頭注入蒸氣，針對性破壞增生組織，病人術後可即日出院，更不會傷害其他組織，影響其性能力。

港大醫學院外科學系名譽臨床副教授徐學良表示，隨着年齡的增長，不少男士都面對良性前列腺增生的問題，當腺狀組織不斷肥大，便會壓着膀胱，以致出現排尿困難。根據2015年的調查，70歲或以上男性有約60%面對此困擾，醫生一般會建議病人改變飲食模式如減少飲咖啡和酒，或使用藥物治療，甚至接受傳統的電切手術。

徐表示，傳統手術由1930年代沿用至今，成效好且復發率低，惟電切手術需要半身或全身麻醉，亦有大量出血的風險，平均術後需留院2至4日，甚至會出現永久性射精功能障礙。

該院在今年1月引入水蒸氣熱力治療手術，利用對流水蒸氣能量原理，燒蝕前列腺組織。港大醫學院外科學系泌尿外科臨床助理教授林沛泓表示，原理就如煮菜，菜太熟就會「縮水」，而增生的組織亦會在熱力下縮細。

林續指，手術時會透過如匙孔般粗的內窺鏡從尿道進入，找出增生前列腺組織，並以針刺於前列腺內注入蒸氣，但不會影響其他細胞。一般病人只需打3至5針，每針只需數秒，故手術只需5至10分鐘就完成，比起以小時計的傳統手術，更快完成。

港大已為3名年齡介乎62至71歲的病人進行手術，他們的前列腺體積一般縮細了40%至50%，尿流速較術前加快，亦完全不影響其射精能力。