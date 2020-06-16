蓮塘香園圍口岸擬7月初開通貨運　年內開通客運

蓮塘香園圍口岸今(16日)早安排運輸業界試車，據了解，貨運可望7月初開通，客運則於今年內開通。

建築署表示，香園圍邊境管制站的建造工程去年大致竣工，各運作部門完成安裝和測試設備，現正進行整體開通前的準備工作。港方與粵方會繼續保持緊密溝通，協商落實開通日期及安排。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手說，今早出動最長的45呎長貨櫃試車，由內地返港時，口岸左邊有個手臂彎，彎急如掉頭，左線轉入的話，右邊櫃尾便會過線，對其他道路使用者有危險。如果車速快，擔心甚至會翻櫃。他指這個設計上的問題改善不了，批評當局規劃前期應諮詢業界，讓業界提供多些意見。他又發現路牌顯示，口岸開放時間為早上7時至晚上10時。

貨櫃機司機陳文送則稱，由香園圍公路去到口岸前500米便要收慢，因為左邊有個彎位好急，天雨路滑，容易有意外，建議加設石壆。他又指口岸容納量好細，相信難以疏導車流，提醒兩地政府注意，皇崗、文錦渡、沙頭角不要封關，否則香園圍口岸消化不到，要等其暢通後才關其他口岸，否則貨運業會癱瘓。

另一方面，口岸開通後將開辦3條專營巴士路線，分別由上水、屯門及大圍來往口岸。運輸署早前安排專營巴士公司試車，檢視口岸巴士站，以停泊3架12米長巴士作設計，惟現時常見巴士為12.8米長，故有機會需要改造巴士站，才可停靠3架巴士。