泛民眾籌400萬元訟費　就UGL案私人檢控梁振英

前特首梁振英涉嫌在任內收取澳洲企業UGL5000萬港元事件，以及與議員周浩鼎涉嫌介入立法會相關專責委員會的調查，律政司在2018年底決定不檢控兩人。有政黨今午(16日)宣布發起第二次眾籌計劃，希望在首階段籌集400萬港元，以支持私人檢控梁振英的工作，他們又指已取得2名資深大律師的書面法律意見，認為有足夠證據指控梁振英涉嫌觸犯「公職人員行為失當罪」，期望透過私人檢控。

議員林卓廷聯與尹兆堅等人組成的「天下為公」，向律政司副刑事檢控專員、資深大律師李定國、資深大律師駱應淦以及大律師譚俊傑等人諮詢法律意見後，計劃向梁振英提出私人檢控。林表示，李定國認為在UGL一案中，已有足夠證據檢控梁涉嫌觸犯一項「公職人員行為失當罪」，由於行政長官的身份與UGL酬金收款人身份涉嫌有利益衝突，加上港鐵近年多次發生意外，港鐵曾為UGL其中一個主要客戶，難免令人懷疑梁需要為擔任行政長官期間，港鐵發生的事故負上一定責任。

林又提到，李定國認為亦有足夠證據檢控梁振英另一項「公職人員行為失當罪」，因梁振英涉嫌串謀周浩鼎企圖干預立法會專責委員會針對他的調查，在調查文件提交至立法會秘書處前修改研究範圍，而法律意見亦認為有足夠的證據指控周浩鼎串謀梁振英，但周受《立法會(權力及特權)條例保障》，故免受刑事責任。

「天下為公」在首次眾籌共籌得約224萬港元，戶口到今年4月31日為止，剩餘約17萬港元，團隊在英國和澳洲的恒常法律服務上共花費了約16.5萬港元，在司法覆核和私人檢控前期工作分別花費10萬港元及57.15萬港元，他們前往英澳的行動上分別使用了近27萬港元和3.7萬港元，除了機票和住宿外，膳食等其他開支均屬自費。