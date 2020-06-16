修例風波：警方今年首5月接495宗投訴　設專責小組跟進監警會建議

獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)今(16日)與投訴警察課代表舉行例會，針對監警會上月就修例風波發出的52項建議，警務處助理處長(服務質素監察部)簡啟恩表示，處方非常重視有關報告，保安局已成立專責小組跟進建議，並已在上月28日進行首次會議，包括成立5個工作小組負責特定的範疇作專門跟進，而有關小組已在本月10至12日作出首次會議，並會在7月開首次工作會議。

監管處處長劉賜蕙指出，今年首5個月投訴警察課共接獲495宗投訴，較去年同期接獲的574宗下降13.8%，其中接獲最多的投訴類別為「疏忽職守」，共錄213宗。而「行為不當/態度欠佳/粗言機語」及「毆打」，則分別錄得174宗及67宗。當中「疏忽職守」及「行為不當/態度欠佳/粗言機語」的投訴佔總投訴數字的78.2％。其中23宗「毆打」及25宗「濫用職權」的投訴與修例風波有關。

至於就修例風波引起針對警方的投訴，劉指截至今年6月5日，警方共收到1844宗須匯報投訴及須知會投訴，由8120個投訴人作出。劉表示，投訴警察科就反修例相關的投訴有兩項發現，首先有個別投訴人作出大量投訴，其中有2人作出了逾180次投訴。另外，他們亦留意到網上有投訴的模板，令大量相似的投訴內容出現，在須知會投訴的7473位投訴人中，有57%，即4301個投訴以模板的形式針對12宗案件作出，而逾70%人並沒有回覆投訴警察課。

另一方面，就屍體發現及失蹤人口案件，刑事總部警司(署理)許綺惠表示，去年共有8885宗屍體發現案件，當中有24宗兇殺案，當中不包括在14天內曾有醫生跟進、獲醫生證明其自然死亡的個案。而總警司(投訴及內部調查科)麥衞文指，在過去3年沒有收到與屍體發現有直接關係的個案，但或曾出現過就處理屍體程序的投訴。

新界北總區行動部警司(署理)梁志恒則表示，有關失蹤人口的案件數量在近年逐步減少，由2015年的3710宗下降至去年的2643宗，或與近期的科技進步有關。在2015至2019年間，失蹤案件中約21%為16歲或以下人士、約51%為17歲至59歲、約28%為60歲或以上人士，每年警方找會失蹤人士的比例約為92%至94%。