領隊導遊斥申請抗疫基金要求多　工會促放寬規定

受疫情影響，本港旅遊業被迫停擺，前線領隊及導遊收入大受打擊，雖然政府在防疫抗疫基金下推出旅行代理商及從業員支援計劃，惟多個旅遊業從業員工會指，不少導遊及領隊難以取得旅行社相關證明而未能順利申請，工會促請府放寬規定，彈性處理從業員的申請。

香港旅遊業僱員總會聯同香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、香港旅遊業導師協會今日(16日)召開記者會，控訴旅遊從業員的申領防疫抗疫基金時的困難。

工會指，日前政府公布已收到約1500間旅行代理商及其約1.37萬名職員、約4000名導遊和領隊的申請，合共有約1.77萬名旅行代理商及從業員申請支援計劃，共資助5.3億港元。惟數字上，與政府當初預計的2.6萬人受惠，以及承擔7.9億港元資助，還有3成落差。

工會指出，從當初政府預計到現有申請人數比較，證明有相當一部分從業員未能順利申請，原因包括其公司不合作，旅行社導遊或領隊難以取得相關證明；由香港持牌旅行社指派持有導遊證的從業員，帶領香港人的本地旅行團不納入資助範圍等。

工會認為，旅遊業難以在短期內復甦，從業員還要停工一段日子，對生活構成很大壓力，希望政府放寬要求，例如除要求提供帶團所需證明除旅行社證明外，從業員若能提供自己證明如帶團資料等，都應接受其申請；對持有導遊證、領隊證而未能申請資助者，發放每人5000港元特別資助，協助進修及續證費用；並設立特別專項進修課程等。