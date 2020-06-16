禁聚令設上限50人　專家指無必要

港府本周五（19日）起將「禁聚令」聚集人數上限由8人增至50人，而食肆每枱聚餐人數則不設上限，食物及衞生局局長陳肇始聲稱新措施是從公共衞生角度出發。有傳染病專家批評，參加聚餐者不會佩戴口罩，感染風險較一般聚集還要高，難以理解為何仍要設公眾地方聚集人數上限，「從公共衞生角度嚟講，防疫準則根本唔一致，係自相矛盾。」

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，過往的確診個案有不少是在食肆發生，原因是大家進食期間不會戴口罩，其感染新冠肺炎的風險一般會較高。他指並不反對放寬食肆聚餐人數限制，但認為防疫措施要有一致性，「既然你食肆都唔限人數，點解又要限制聚集人數呢？」

他又指，禁聚令設50人的人數上限令人費解，指50人與100人的聚集，其風險分別不大，他不評論有關措施是否有政治考慮，他認為最重要的並非人數設限，而是大家有無佩戴口罩及保持秩序及社交距離，「商場買嘢都係共同目的，搭港鐵又係共同目的，呢啲又係算唔算違規呢？呢啲地方都唔止50人啦！」認為設50人上限的禁聚令根本已無實施必要。