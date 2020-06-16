機場三跑工程填料2月停供應　機管局趕進度料仍能如期落成

耗資過千億元興建的機場第三跑道系統工程仍在施工中，香港機場管理局今日(16日)向立法會經濟事務委員會提交文件，交代三跑工程進展。文件透露，疫情下填料供應於今年2月受到嚴重影響，其後需透過採取多個來源採購填料，包括訂製機製砂、開拓廣西海砂供應等，填料供應於3月陸續恢復，預計三跑工程能如期落成。

文件指出，由於疫情，填料供應於2月受到嚴重影響，加上1月底農曆新年假期，香港以外所有填料來源地點的運作幾乎全部停頓，導致期內部分主要填料供應中斷。其餘來自廣東、海南及福建省的訂製機製砂，以及來自廣西及台灣的填料供應，於3月陸續恢復，目前多個來源的填料亦逐步回復至目標水平或以上。

機管局表示，由於區內建造業對填料需求殷切，加上考慮到三跑道系統項目所需的填料數量，機管局一直與政府及填海承建商合作，就填海工程採取從多個來源採購填料的策略，包括填海承建商進一步提升廣東省附近多個石礦場的運作，生產大量的機製砂；除了於去年9月底及今年5月分別從廣西及廣東開始引入海砂供應外，填海承建商的填料供應亦來自菲律賓、馬來西亞及台灣等。

該局續指，在多個來源提供穩定的填料供應下，加上實行重整施工次序及優化措施，預計填海工程可繼續依照既定時間表進行，以維持第三條跑道於2022年投入運作及整個三跑道系統於2024年啟用的目標。