蟹膏醬無列明含二氧化硫　食安中心籲停售

食物環境衞生署食物安全中心今(16日)公布，YD Korea一款預先包裝龍蝦肉蟹膏醬樣本違反食物標籤規例，未有標明含有可在食物中使用的防腐劑二氧化硫。中心呼籲涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。

被檢出含有二氧化硫的產品為「Lobster Meat with Crab Paste」一款膏醬，原產地為南韓，品牌為「YD Korea」，每罐容量為90克，問題樣本保質期至今年10月25日，本港進口商或分銷商為Kiu Victory Int'l Trading Limited。

中心指，在恒常的食物監測計劃中，從鰂魚涌一間超級市場抽取上述膏醬樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫，但標籤上並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。中心正追查有關產品的來源。

二氧化硫是一種低毒性防腐劑，可用於果汁、乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。但對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。中心呼籲市民應停止飲用受影響批次的產品。