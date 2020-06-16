員工指利豐集團私有化後大裁員　沒發放長期服務金

曾為藍籌股的利豐集團上月進行私有化後即展開裁員，有團體聯同30多名被解僱的利豐員工今日(16日)召開申訴會，指控利豐集團早有預謀，先哄騙員工放完年假再解僱，且沒有發放長期服務金。團體將會向集團發信追討賠償，並在本周五(19日)發起簽名運動，抗議利豐集團的行為。

30多名申訴的利豐員工，年資由5年至28年不等，大部分來自製衣部。李小姐指早在去年底知道公司經營受影響，公司要求她放年假和減薪一個月，她也一一應允，希望與公司共度時艱，想不到5月底就收到公司的解僱信。李質疑公司早有預謀，先哄騙員工清假再作解僱，便不用「買假」。

李續指，以往公司會向被解僱的員工發放長期服務金，做滿5年可獲1.5個月薪金、做滿10年則可獲3個月薪金。就員工們所知，今年3月前被解僱的人仍然收到長期服務金，但3月後被解僱則沒有再收到，部分人的長期服務金高達20多萬港元。

另一位被解僱的利豐員工Y先生指，自己既要供養父母，又要照顧妻兒和供樓，加上兩個孩子讀私校，現時只有妻子工作，夫婦二人都非常徬徨。Y先生希望公司明白現時市道差，他們當中不少已是中年人，難找工作，將長期服務金發給他們。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞指，利豐集團是大公司，應該要為業界做好榜樣，亦希望勞工處介入協助。張又指，將會向利豐集團行政總裁發信，並在周五發起簽名活動，藉以向集團施壓。東網正向利豐集團查詢。