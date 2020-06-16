市民失業令消費意欲下跌　零售業生意慘淡

新冠肺炎疫情不但令旅客大減，失業率大幅攀升更令市民消費意欲下降，零售業首當其衝，東網記者今日(16日)在旺角所見，不少店舖結業或減價促銷，人流只有疫情前的一半，場面冷清。有店主慨歎指，生意受疫情拖累，本月生意額是零，直言「捱得幾耐就捱」。

於快富街經營玉器店的葉先生指，開店約30年，「從未試過市道咁差，今個月都未做過一單生意」。他稱即使上月有零星生意，今個月只能靠政府早前派發的防疫抗疫基金「頂住先」，但租金已要繳付過萬元，未知可以捱幾耐。他指既然沒有客人，故將營業時間縮短至中午1時至6時，期望政府能加碼救助業界。

經營皮藝公司逾半世紀的李先生同樣慨嘆生意大跌8成，現時只有少數熟客光顧，幸好早已買入店舖，毋須交租才能勉強經營，目前他只能靠「食老本」度日。

髮型用品店職員鄧先生指，自疫情爆發，生意較以往下跌3至4成，幸好公司主要依賴本地生意，並獲業主體諒減租，才能繼續經營「做住先」。他又批評政府防疫工作做得差，僅靠市民自律才令疫情未至於大爆發。