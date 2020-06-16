「中國人」身份認同創1997年來新低　50%受訪者自稱「香港人」

修例風波持續不斷，導致社會動盪之餘，亦影響市民的身份認同感。有民意研究結果顯示，香港市民對「中國人」身份認同感只有5.74分，創1997年有紀錄以來新低；對「中國人」的重要性和認同指數亦創2008年有記錄以來新低。

香港民意研究所在6月初以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1002名香港市民。機構於今日(16日)公布調查結果，以沒有涉及身份對立問題的獨立評分計，無論是按認同感、重要性或認同指數排名，「香港人」身份均排行第一位；而「中國人」身份認同感只有5.74分，創下1997年有紀錄以來新低。

調查將市民身份歸為6類，其中認同感評分最高的是「香港人」身份，有8.57分，較半年前上升0.07分；其後依次為「亞洲人」、「世界公民」、「中華民族一分子」、「中國人」和「中華人民共和國國民」；評分依次為7.83、6.93、6.25、5.74及4.90。數字對比半年前均沒有明顯變化，但「中華民族一分子」和「中國人」的重要性和認同指數則創2008年有紀錄以來新低。

另外，調查將「香港人」和「中國人」身份對立比較，讓市民在「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」和「中國的香港人」四者中選擇自己最認同的身份。結果顯示有50%受訪者稱自己為「香港人」；自稱為「中國人」為13%；自稱為「香港的中國人」為11%；自稱為「中國的香港人」有25%。換言之，75%的受訪者稱自身為「香港人」或「中國的香港人」，屬於廣義的「香港人」。而24%的受訪者稱自身為「中國人」或「香港的中國人」，屬廣義的「中國人」，但無論是狹義或廣義地自稱為「香港人」的比率，都比同樣定義的「中國人」比率高。