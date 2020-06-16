政府欲放寬抗疫基金申領資格　的士司機5.7前換新證可領$6000

政府早前「防疫抗疫基金」補貼合資格的士司機每月6000港元，為期6個月，惟業界人士早前指出，領取補貼其中一個條件，是司機要於今年1月到3月間持有效新證，但有司機因未有更換新證，僅持無屆滿日期的舊證而不被納入。議員田北辰透露，政府或最早在明日(17日)公布放寬相關限制，的士司機只需在5月7日前換證即可受惠。

田指出，現時經濟不佳，很多人生活困難，補貼對不少人而言是救命錢，故接獲司機求助後即與運輸署商討。他稱，據知政府會放寬有關限制，不過，司機若在1月至3月持新證，仍需在4至9月間至少開工2個月及每個月至少8日，方可連續領取6個月補貼金。但如果在4月1日至5月7日之間才換證，即要在4至9月最少開工2個月、每個月至少開工12日才符合資格。

田又指，政府4月初公布相關補貼計劃時，的士業界約有近1萬名現職司機的證件過期未續，鑑於有大量聲音反映，該批的士司機即使在疫情期間有開工，亦因證件過期而未能領取補貼，政府經考慮後決定放寬相關資格，容許司機在計劃公布約1個月內續證亦可領取補貼。他估計放寬後，可能有數千名司機重新符合資格。

消息指，的士司機從業員總會已向內部發放有關放寬限制的消息，但一切仍以運輸署最終宣布為準。的總提醒司機明早9時起即可申請「的士司機抗疫基金2.0」，運輸署同時同意，車主可每3個月為一期，即1至3月、4至6月及7至9月，為4名司機填報開工證明。