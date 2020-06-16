政Whats噏：傳承勤、誠、義　兩博士合著「鄭裕彤傳」

新世界發展前主席鄭裕彤2016年離世後，佢嘅4位子女為憶記父親容顏、待人處世之道、以及濃厚嘅鄉土情懷，特別邀請兩位博士學者，花上5年多嘅時間，採用嶄新訪談方法，由過去曾經跟彤叔打交道嘅對象，講述彤叔生前嘅點滴，藉所說所感受嚟重現彤叔嘅一生，並輯錄寫成「勤、誠、義的人生實踐」嘅鄭裕彤傳，彤叔兒子鄭家成形容傳記描寫父親過去鮮為人知嘅家事與義氣，而喺父親節前嘅星期四出版更深具意義。

鄭裕彤傳兩位作者，王惠玲博士及莫健偉博士採用社會學及歷史學嘅角度，訪問58位人士共70次訪談，各人口述與彤叔交往嘅經過，再資料蒐集及翻查檔案，編寫成該本400頁嘅傳記。

外間傳言指彤叔早年娶得周大福金行太子女翠英小姐為妻，得以喺商界扶搖直上，但彤叔身邊唔同人物嘅口述，都話兩人完婚後，彤叔依順德傳統觀念，着妻子返回家鄉大宅處理家務，連臨盤前夕亦難享清閒。彤叔亦冇去澳門岳父嘅金行悠閒工作，反而轉戰香江，及後嶄露頭角。

60年後，因岳父年事已高身體欠佳，金行又出現生意危機，「周大福」嘅招牌亦被「買枱」，彤叔打算喺買枱期滿後將招牌贖回，更想出組成「周大福金行有限公司」集團式經營，以解決岳父嘅財困，然後再攞返招牌大展拳腳。種種點滴，唔少都係鮮為人知嘅故事。