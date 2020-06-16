4名公屋戶及申請人涉虛假陳述，罪成判囚獲緩刑。

日前法院審理3宗有關公屋租戶及申請人涉虛假陳述的個案，4名當事人被判處監禁緩刑，房屋署今日(16日)提醒所有公屋租戶及申請人，必須如實申報入息及資產，以及其真實婚姻狀況，一旦被判罪，有機會追回少付的租金並收回現居的公屋單位，或取消其公屋申請。

其中一名公屋租戶在2019年填寫入息及資產申報表時，未申報擁有一個市區的士牌照，截至2019年4月，相關的士牌照的平均牌價為559萬港元，超越2019/2020年度3人公屋家庭的231萬港元的資產限額，亦即公屋入息限額的100倍。

該租戶因忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，違反《房屋條例》第27(a)條而被檢控，並於較早前在沙田裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，並不適合以罰款方式處理。在參閱感化官的報告後，法庭昨日(15日)判處該名被告監禁14天，緩刑12個月。

另一名公屋申請人於2019年的審核會面時申報其銀行存款資產淨值爲8084.99港元。其後經調查揭發，他實際持有的銀行存款合共572,827.34港元，超逾上年度的公共租住房屋3人家庭總資產淨值限額454,000港元，不符合申請公屋資格。

該申請人因明知而作出虛假陳述，違反了《房屋條例》第26(1)(c)條而被檢控，於昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，考慮到案情嚴重，並不適合以罰款方式處理，裁判官判處被告監禁1個月，緩刑12個月。

另外，有一名公屋申請人及其前妻，一同在2018年的審核會面及2019年的入伙會面中，申報他們的婚姻狀況為已婚，並獲編配一個位於蘇屋邨的公屋單位。其後調查顯示，他們實際上已於2017年離婚，並不合乎資格獲配該公屋單位。兩名被告因違反《房屋條例》第26(1)(c)條而被檢控，於昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官同樣以案情嚴重為理由，判處兩名被告監禁1個月，緩刑12個月。

房屋署表示，如觸犯《房屋條例》第26(1)(a)條，最高可判罰款5萬港元及監禁6個月；而觸犯第27(a)條，最高可判罰款2.5萬港元及監禁3個月。署方亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。此外，如公屋申請人違反《房屋條例》第26(1)(c)條而被法庭定罪，最高同樣可被判罰款5萬港元及監禁6個月，而相關的公屋申請亦會因此而被取消。