政Whats噏：投票站讓長者優先投票　曾國衞形容貼心安排

去年底區議會選舉投票人數創新高，多個票站大排長龍，加上網上傳言有年輕選民在票站重複排隊，以圖促使支持建制派的長者放棄投票，故有聲音促選舉管理委員會改善問題。立法會選舉活動指引即將出爐，相信將會加入長者優先投票等建議，政制及內地事務局局長曾國衞形容呢個係貼心安排，又希望持反對意見嘅市民唔好將問題政治化。

曾國衞話，當局喺投票安排上應照顧長者、孕婦及肢體傷殘等有需要人士，讓他們優先進入票站投票，又形容情況就好似公共交通工具上的關愛座，及過關時的長者通道。佢又話，早前公眾諮詢收回的大多數意見都贊成設立「關愛通道」方便長者投票。

唔少民主派早在公眾諮詢開始時已表明反對設立「關愛通道」，擔心做法會造成不公，但曾國衞就反駁，話老人家唔一定係「藍絲」，當中亦有支持民主派嘅「銀髮一族」，強調唔好將老人家標籤化。

至於去年有個別票站容許長者優先入場引起不滿同混亂，曾認為，問題緣於票站臨時推出呢個安排，令部分市民覺得資料唔清晰所致，認為若果事先講清楚，就唔會有混亂發生喇。至於幾多歲長者可以優先投票，曾就覺得門檻最好訂於65歲，但若選管會繼續按早前諮詢咁訂於70歲，佢都會尊重。