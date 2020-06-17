錘棍4匪劫天水圍珠寶行　1分鐘掠值110萬金飾

昨晚(16日)7時42分，天水圍T Town商場一間珠寶行的職員在門口招客期間，突然有4名分別持大鐵錘及棍的蒙面大漢，闖入珠寶行內指嚇職員聲稱打劫，附近多名在商場逛街的市民見狀，嚇得目瞪口呆，立即走避離開，位於遇劫珠寶行對面的首飾店，職員亦即時落閘，免被波及。

遇劫珠寶店店內當時有多名職員及正在選購首飾的市民，均被賊人趕出店外，其中一名賊人在門外把守，揮舞手上的伸縮棍，指嚇被趕出的職員，另外3賊則在店內打爆飾櫃玻璃大肆搜掠，3賊搜掠約1分鐘後，擸走一批約值110萬港元的金飾，奪門而出，與把風的賊人共4人，隨即逃離現場，「天眼」直擊整個犯案過程。另外，珠寶行旁邊的後樓梯位置，亦有閉路電視片段顯示，事發前4名匪徒在後樓梯整裝待發，然後逐一離開後樓梯。

據悉，4賊走出商場後乘接應私家車往流浮山方向逃去，珠寶店職員報案，警方接報到場圍封珠寶行調查，地上布滿玻璃碎及多件首飾。至昨晚8時許，警方接報一輛私家車在近元朗廈村路附近的廣深西部通道天橋底着火焚燒，消防員接報趕至現場，將火救熄，私家車被嚴重焚毀，車牌疑被人拆去。警方到場調查後，懷疑與上述劫案有關，不排除為賊人接應私家車，疑賊人逃至該處時，縱火燒車逃去。

警方經調查後，正追緝4名男子，案發時身穿深色褲、蒙面及戴帽，兩人身穿白色上衣，兩人身穿黑色上衣，兩人持伸縮棍、兩人持鐵錘。案件暫列行劫及暫烈縱火，交元朗警區重案組跟進，暫未有人被捕。