港版國安法：歐洲議會提案　籲歐盟向國際法庭提告

中國在港推動「港版國安法」惹來國際關注，歐洲議會周一（15日）提出一份決議草案，強烈譴責北京不斷干涉香港內政，並呼籲歐盟及會員國向國際法庭提出訴訟，料本周內表決。

歐洲議會議員周一提出名為「關於中國香港國家安全法以及歐盟捍衞香港高度自治必要性」的跨黨團聯合決議草案，內容強烈譴責北京日益干涉香港內政，指在香港實行國安法立法，是對自治、法治和基本自由的全面攻擊，嚴重威脅「一國兩制」完整性，呼籲歐盟利用一切可能的方法，以及正在進行的雙邊投資協議談判向中國施壓，要求維護香港的高度自治。

草案呼籲歐盟及其會員國向聯合國海牙國際法庭（International Court of Justice）提訴，指控中國對香港實施「港版國安法」的決定，違反《中英聯合聲明》與《公民與政治權利國際公約》，應制裁對負責打壓香港並嚴重侵犯人權行為的人士。草案也提到，歐洲議會注意到中國背離「一國兩制」，愈來愈不得台灣民心，強調議會願與國際夥伴合作，鞏固台灣民主。

這項草案預計會在本周稍後時間，即歐盟領袖與中國領導人舉行視像會議之前表決。