東方日報A1：中印衝突　傳解放軍5死11傷

中美關係緊張之際，中印邊境發生逾半世紀以來首次流血死亡衝突。解放軍士兵與印度士兵前晚在主權爭議的拉達克地區爆發激烈肢體衝突，印方指至少三名印度軍人被殺，包括一名團長，三十六人被俘。印方宣稱，解放軍亦有五人在衝突中死亡，十一人受傷，惟中方並未證實消息。中印兩軍的高級軍官事後召開會議，試圖緩和緊張局勢。印度古吉拉特邦爆發反華示威，抗議有印軍士兵在衝突中被殺。

事發於加勒萬河谷，大批印軍士兵與解放軍士兵以棍棒、鐵剷互毆，並互擲石頭及赤手空拳打鬥，雙方均堅稱沒有開槍。印軍稱，事發地點位於印方領土，第16比哈爾團團長伯布上校在巡邏點附近死亡，另有兩名士兵被殺。伯布的母親指，對獨生子死亡十分傷心，但以兒子為榮。印度記者考爾透露，三十六名印軍士兵被俘，但在印軍少將斡旋下大部分人已獲釋，僅一名少校及一名上尉仍被扣留。印度電視台引述官方消息指，多名解放軍士兵在衝突中死亡，但中方未證實。

解放軍西部戰區發言人張水利大校指摘印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。他譴責印軍邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國邊境問題協議、中印軍長級會談共識，要求印方停止一切侵權挑釁行動；他重申，加勒萬河谷地區主權歷來屬於中方。

中國外交部發言人趙立堅表示，印軍前日兩度越過邊界並作出挑釁，攻擊中方人員，導致雙方邊防人員爆發嚴重肢體衝突。中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。印度政府發言人反指，中國違反早前的協議，單方面改變現狀；重申以對話解決分歧，但強調堅決捍衞主權及領土完整。

中印在藏南地區及拉達克地區有領土糾紛，兩國於一九六二年曾爆發戰爭，解放軍陣亡七百二十二人，印軍則陣亡逾三千人；兩國其後在一九六七年再爆發邊境衝突，雙方共數百人傷亡。廿年後，中印發生第三次邊境衝突，瀕臨開戰邊緣。

《解放軍報》昨報道，空降兵某旅透過民航、鐵路及物流等方式，把人員物資和武器裝備整建制運往數千公里外的高原訓練場，數千名傘兵及大批裝備物資在數小時內完成機動轉移，較傳統鐵路及摩托化結合運輸方式快速集結及形成戰鬥力。

英媒指，拉達克地區地勢複雜，有河流、湖泊和雪山等險峻地形，分界線常有變化，增加爆發衝突的機會。中方指摘，印度近日在加勒萬河谷修建公路及橋樑，並越界進入中國領土，構工設障，中國邊防部隊因此加強管控加勒萬河谷。

此外，印度和尼泊爾邊境近期也上演類似場景，印度國防部長辛格在上月八日以視像形式，為長約八十公里的李普勒克公路剪綵。由於該段道路位於有主權爭議的卡拉帕尼地區，尼泊爾外交部隨即譴責印度，並宣布在邊境地區設立軍隊哨所；加德滿都亦在上月二十日公布新的全國行政地圖，把卡拉帕尼和李普勒克地區明確列入尼泊爾國土。

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