綠色先鋒：校園Sun能量　再生能源建構綠色校園

西區一所中學近期成功啟動學校首個太陽能發電計劃，預計每年可節省最多4分之1用電量。

推動太陽能發電，再生能源建構綠色校園！政府推出上網電價計劃後，新界村屋安裝太陽能板如雨後春筍，惟市區太陽能發電發展緩慢。西區一所中學近期成功啟動學校首個太陽能發電計劃，在校園天台安裝約60平方米的太陽能板，預計每年可節省最多四分一用電量。天台因而成為戶外教室，學生可實時監察發電數據，了解再生能源的運作及成效。

午後陽光熾烈，聖保羅書院的長方形天台上，26塊太陽能板井然有序地屹立着，每年為學校帶來超過1萬度潔淨能源，減少排放約8400公斤二氧化碳，為打造綠色校園增添一塊重要拼圖。太陽板連接獨立監察系統，每名師生都能登入應用程式實時監察發電量，學生更可踏進天台，上一堂實實在在的再生能源課。

「我哋有責任教學生喺環保上多一份責任，學校減用紙張同膠樽，發覺原來用電量都高，所以我哋就決定用太陽能發電。」該校副校長王偉豪指，學校已推行環保措施多年，例如以電子通告取代印刷通告，減少80%用紙量，而安裝飲水機則大幅減低膠樽棄置量。校方去年開始計劃安裝太陽能板發電，首階段完成後，預計可為學校每年節省4分之1用電量，回購電費則可達5萬至6萬港元。

王指，與其透過書本及影片教學，現在科學老師可親身帶學生到天台，講解太陽能板的構造及運作，學生亦可將實戰經驗透過聯校活動，甚至環球教室與本地及海外學生交流。校方未來半年將籌備第二階段太陽能發電計劃，期望能為學校進一步減碳外，亦可與其他學校分享經驗，推動更多學校加入環保行列。

太陽能板發電計劃獲得學校多名舊生出錢出力支持，學校亦為此舉行簡單啟動儀式。擔任啟動禮司儀的環保學會主席邱樂晞（Erik）及幹事楊樂熙（Steven），推動環保不遺餘力。

「學校裝咗好多水機鼓勵同學自備水樽，仲有部智能水機可以計到我哋慳到幾多個樽！」Erik分享學校的「走塑」環保政策，除了在不同樓層設置飲水機外，近期亦安裝智能水機，當同學斟水時可實時了解每日節省的膠樽數量。減廢措施目前已為地球減少逾萬個樽膠。Steven則指，學校的有機田園由學生親自種植瓜菜，收成的火箭菜、番茄及菜心等均會與舊生分享，體會田園樂之餘亦與舊生保持聯繫。

協助校方推行計劃的NEFIN業務總監梁嘉傑指，安裝太陽能板既能減碳亦可獲電費回贈，冀政府協助推動及鼓勵更多學校實踐計劃。

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