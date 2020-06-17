網民熱話：外傭不滿阻吹水　孖女要求去廁所被鬧黐線

一對孖女在公園先後要求去廁所，卻被只顧吹水的女傭鬧黐線。

外傭照顧少主，忙於上班的家長未必知道其細節，真相隨時嚇你一驚。有網民前日（15日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」貼文，指目擊外傭帶一對孖女少主到公園遊玩，兩名女童先後要求去洗手間，被外傭怒拒，並一度斥責「你黐線㗎，點解要屙尿？」事件令目擊者看不過眼，公開聲討涉事外傭。

事發於元朗一個公園。貼文者Ida Ho表示，兩名外傭坐到長櫈聊天，其中一名外傭照顧一孖女，期間一名女童因人有三急，向外傭提出想去廁所，慘被對方拒絕，外傭用流利廣東話說：「你黐線㗎，有冇搞錯，點解要屙尿？」鬧了幾句後，另一名外傭便帶女童到洗手間。不久之後，另一名女童同樣要求去洗手間，外傭再次拒絕，「有冇搞錯，又要去，唔准去！」而圖片可見，外傭把口罩除下，防疫意識看似不足。

目擊事件的貼文者忍不住上前怒斥外傭行為，質疑對方因覺得女童去洗手間，阻礙與朋友傾偈及「撳手機」，「點解小朋友要去廁所你就鬧佢？」怎料對方反指她多事，「話我唔係僱主關我咩事？做咩要鬧佢？佢胡扯小朋友去廁所係玩之類。」她指孖女只有4歲，事後貼文者更叮囑她們回家要告訴母親，如果下次想去廁所時被外傭鬧，要跟對方說唔可以再鬧，又呼籲孖女母親見貼文跟她聯絡。

網民看過事件，大讚事主做得好，「你一啲都唔多事，做得非常正確」，「如果我係媽媽，我會好感激樓主！」亦有人怒斥女傭過分，「呢啲工人真係正x街，畀錢佢打工，仲好似老奉唔使做。究竟香港幾時先有保障僱主條例？」「過分！去廁所係人基本需要！咁都鬧！小朋友好委屈囉！」

網民有話說

Mimi Choi：點情況都不能鬧小朋友，應該睇實小朋友，這是你的責任！

Mancy Ng：無腦嘅姐姐，自己急尿係咪唔使去？

Mandy Lau：黐線㗎，去廁所都要畀人鬧

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