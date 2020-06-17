網傳跨境生發燒返校　陳朱素華紀念中學指該批學生請病假

中港跨境學童前日(15日)復課，昨日(16日)網傳有發燒跨境學童，曾返回位於粉嶺的宣道會陳朱素華紀念中學上課。

據網上貼文指，該校昨日疑有4名中三跨境學生發燒，其中一人其後坐輪椅早退，有部分發燒學生於進入校門時曾被檢測出體溫偏高，其後再次量度時體溫下降，故被允許進入學校繼續上課，其後再被發現發燒。該Facebook專頁亦呼籲家長為學生申請在家教學，以減學童感染風險。

當區區議員林淑菁亦引述消息，指有該校家長獲悉有約5至6名跨境學生發燒，實際數字有待確定，並已聯絡該校校長了解。

校方於今日(17日)凌晨發出通告，確定該校22名中三至中五跨境學童中，分別有5名中三及1名中五學生於昨日請假缺席，其中報稱發燒者有3人。而已回校的師生中，並無任何發燒、早退、嚴重不適或須送院個案。澄清網傳該名需坐輪椅學生因在校時曾感身體不適，惟職員多次探熱均顯示該生沒有發燒，至放學時情況好轉故正常離校。

校方亦指，至昨日深夜並未收到有任何學生確診或確診人士密切接觸者報告，校方亦已安排在相關課室進行消毒清潔，將繼續嚴格遵從教育局及衞生防護中心的指引，並會就學生缺席情況諮詢教育局及衞生防護中心意見，進一步完善學校的預防及跟進措施。