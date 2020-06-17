室內婚宴不設限室外最多50人　陳肇始：無政治考慮

室外婚宴仍須維持50人以內的限制。

港府周五(19日)起將禁聚令的聚集人數，由8人放寬至50人，外界關注室內婚宴人數雖不再設限，但室外婚宴卻仍維持在50人以內。食物及衞生局局長陳肇始今早(17日)在電台節目表示，當局並無政治考慮，解釋室內婚宴是在餐飲業務處所內進行，仍要遵守每張枱相隔1.5米、不進食時要戴口罩，及進入前要先量度體溫等措施，即使很多人參與但不會聚集，從風險角度看，是有效可控，反而在公眾地方難以監察參與者。

至於婚宴是否可以「敬酒」，她指條例無特別寫明，但認為參與者要留意太多互相交流仍存在風險。

陳提到，香港疫情穩定，市民需要回復正常生活，故在可控風險情況下逐步放寬措施，但公眾地方則不可以無限加大。她又指，明白市民希望可以恢復運動，康文署對開放場館有考量，但指任何運動場地如果是在公眾地方仍要遵守禁聚令，計及觀眾不可多於50人。被問到大批市民到沙灘聚集，陳否認當局「隻眼開隻眼閉」，指康文署已作出14.2萬多次巡查，1.5萬次勸喻，目前未有檢控，希望市民能夠自律。

被問到粵港澳健康碼的進展，陳回應指從技術角度而言是準備就緒，但三地仍需商討，有最新消息就會公布。