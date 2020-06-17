的士紅Van司機補貼今起申請　5.7前換新證可月領$6000

運輸署今日(17日)公布，第二輪防疫抗疫基金下向的士或紅色小巴司機提供補貼，由今日至9月30日接受申請。

政府將為每位合資格的常規的士或紅色小巴司機提供每月6000港元的補貼，為期6個月，即今年4月1日至9月30日。因應業界意見指部分的士及紅色小巴司機未有及時更換新的司機證，運輸署現適度放寬有關申請資格，除了在今年1月1日至3月31日期間持有有效的的士或公共小巴司機證的司機外，司機如持有舊司機證而在4月1日至5月7日期間已更換新的司機證，亦可被接納為符合申請資格。

此外，司機亦須持有今年1月1日至3月31日期間的有效租車協議或聯署聲明，以4月1日至9月30日期間的有效租車協議或聯署聲明。如司機未能提供4月至9月期間的有效租車協議或聯署聲明，亦可申請一筆過7500港元補貼。

兩輪防疫抗疫基金迄今已向運輸業界發放逾12億港元補貼 。