的士紅Van司機補貼今起申請 5.7前換新證可月領$6000
2020年06月17日 09:59
東網電視更多新聞短片
的士司機補貼由今日至9月30日接受申請。
運輸署今日(17日)公布，第二輪防疫抗疫基金下向的士或紅色小巴司機提供補貼，由今日至9月30日接受申請。
運輸署今日發信通知的士及公共小巴業界團體的申請資格及手續。合資格的司機必須透過「香港政府一站通」(https://eform.one.gov.hk/form/td0015/tc/ )提交申請。相關補貼可於收妥申請及完成相關核實程序後的1個月內發放至申請人在申請表上填報的本地銀行帳戶。首筆補貼可望今個月底前開始發放。
政府將為每位合資格的常規的士或紅色小巴司機提供每月6000港元的補貼，為期6個月，即今年4月1日至9月30日。因應業界意見指部分的士及紅色小巴司機未有及時更換新的司機證，運輸署現適度放寬有關申請資格，除了在今年1月1日至3月31日期間持有有效的的士或公共小巴司機證的司機外，司機如持有舊司機證而在4月1日至5月7日期間已更換新的司機證，亦可被接納為符合申請資格。
此外，司機亦須持有今年1月1日至3月31日期間的有效租車協議或聯署聲明，以4月1日至9月30日期間的有效租車協議或聯署聲明。如司機未能提供4月至9月期間的有效租車協議或聯署聲明，亦可申請一筆過7500港元補貼。
兩輪防疫抗疫基金迄今已向運輸業界發放逾12億港元補貼 。
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease