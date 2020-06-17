禁聚令放寬報復式訂枱湧現　餐飲業料父親節生意較往年好

「禁聚令」的公眾地方聚集人數上限周五(19日)凌晨起放寬至50人，餐飲業務處所的聚餐人數將不設上限，適逢下周日(21日)便是父親節，餐飲聯業協會會長黃家和今早(17日)在電台節目中表示，政府公布放寬禁聚令後，訂枱情況立刻湧現，形容是「報復式消費」，預料下周日父親節的營業額會比過往幾年好，而且會超越上月的母親節，而過往母親節的營業額一般較父親節多10%至20%。

對於餐飲業的失業率升至14.8%，黃稱數字很高，因早前不少食肆結業，而踏入6月份，市民出來消費，部分食肆得以重開，並招聘部分從業員，相信6月的營業額未必有大升幅，但應該好過5月。他又指，市民下周日起可以申請1萬港元現金補貼，加上旅遊氣泡等項目暫時未實行，預料大部分市民會留港消費，期望會有200億港元至300億港元回流消費、零售和餐飲市場，令整體市場回復生機。

他又指雖然室內婚宴擺酒可以超過50人，亦可敬酒，惟新冠肺炎疫情未完全消失，相信即使是小型聚會，市民仍有戒心，婚宴期間不會周圍走，會較為克制。