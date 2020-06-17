修例風波：示威近一年　3600名學生及110名教職員被捕

自去年6月發生反修例事件以來，不少師生因涉嫌參與違法活動被捕。教育局局長楊潤雄指，由去年6月至上月，涉及社會事件被捕人士中，分別有10名專上院校及100名中小學教職員，暫未有被取消註冊的個案。另外，被捕人士當中，有2000名為專上院校學生，另外約1600名為18歲以下，相信大部分是中學生及數名小學生。

楊指，若被捕的註冊教師及後被起訴，無論是否被定罪，局方會按一貫機制，根據法庭文件和所掌握的資料，審視教師有否涉及失德的行為和檢視其教師註冊資格。

若被捕的教師沒有被起訴但局方接獲有關該教師專業操守的投訴或資料，亦會按既有機制處理。就已經審結的案件，局方正依上述程序跟進，暫時未有被取消註冊的個案。

楊重申，學生是社會未來棟樑，樂見學生關心社會，但絕不希望他們以任何原因參與違法活動。部分居心叵測人士及團體刻意誤導學生以激烈手法參與政治活動，以學生利益和前途作籌碼，達到其政治目的。局方強烈譴責這些人誤導和傷害學生的行為，亦多次呼籲學校和家長同心協力守護學生，全方位關顧他們在學校內外的情況，教導他們時刻要理性思考，明辨是非，以自身安全及前途為重，不可參與危險或涉嫌違法的活動。

他又指，局方一定會從專業的教師團隊中抽出少數違法、違規、違德的教師，決不姑息任何傷害學生福祉，影響社會大眾對香港教育信心的人士。